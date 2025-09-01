Magistrado afastado por vender sentença ganhou R$ 2 mi de salário em 1 ano

Em dezembro, Ivo de Almeida recebeu R$ 198 mil líquidos. A segunda maior remuneração foi em março deste ano, quando o magistrado teve ganhos de R$ 164,3 mil.

De janeiro de 2025 até julho, o desembargador recebeu mais de R$ 100 mil líquidos em todos os meses. Veja:

Janeiro de 2025 : R$ 144.102,09

: R$ 144.102,09 Fevereiro de 2025 : R$ 131.174,31

: R$ 131.174,31 Março de 2025 : R$ 164.357,40

: R$ 164.357,40 Abril de 2025 : R$ 141.187,04

: R$ 141.187,04 Maio de 2025 : R$ 151.187,04

: R$ 151.187,04 Junho de 2025 : R$ 121.187,04

: R$ 121.187,04 Julho de 2025: R$ 121.187,04

Fora indenizações, benefícios de Almeida chegaram a R$ 1.354.658,94. Os maiores ganhos foram em vantagens eventuais, que passaram de R$ 1 milhão, enquanto as vantagens pessoais ficaram em R$ 304,6 mil.

Desembargador ganhou mais enquanto esteve afastado do que quando trabalhava. Entre junho de 2023 e junho de 2024, os rendimentos brutos do desembargador foram de R$ 1,3 milhão, chegando a R$ 993,7 mil líquidos.

Afastado desde o ano passado

Almeida está afastado do cargo desde que a PF deflagrou a Operação Churrascada, em junho de 2024, e fez buscas na casa e no gabinete no TJ-SP. O inquérito foi concluído em novembro com o indiciamento do magistrado pela PF. Com a denúncia, cabe ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidir se há provas suficientes para iniciar um processo criminal.