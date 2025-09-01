Generais não devem estar presencialmente no STF em julgamento por golpe

Alta cúpula militar está no banco dos réus. Hoje na reserva, os generais chegaram à mais alta patente militar, com quatro estrelas.

Bolsonaro ainda é dúvida. Segundo a Folha, ele ainda avalia a situação e sua condição de saúde. Como cumpre prisão domiciliar, ele precisa solicitar com antecedência para que o ministro Alexandre de Moraes autorize que ele se desloque ao Supremo. O trajeto deve ser acompanhado de policiamento e monitorado.

Julgamento pode avançar no horário. Bolsonaro precisa voltar para casa antes das 19h, mas alguns dias da sessão podem passar desse horário. O ex-presidente chegou a acompanhar in loco, sem avisar a imprensa de que iria, o julgamento da Primeira Turma quando houve a análise sobre o recebimento da denúncia, em março.

Delator também não deve comparecer. O tenente-coronel Mauro Cid, que fechou acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal, não deve ir presencialmente ao Supremo. Sua defesa é a primeira a se manifestar, após o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e a leitura do relatório de Moraes, que dá início ao caso.

Julgamento deve durar duas semanas. A Primeira Turma marcou sessões extraordinárias até 12 de setembro para analisar o processo.

Torres sinalizou interesse em ir. Ex-ministro da Justiça, Anderson Torres foi o único que indicou que deve ir ao STF. O ex-diretor da Abin e atualmente deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) sinalizou que pretende ir apenas no dia em que seu advogado for se manifestar.