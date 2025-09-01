Julgamento de Bolsonaro no UOL: como acompanhar transmissão ao vivo do STF

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no STF (Supremo Tribunal Federal), por envolvimento em uma trama golpista, terá início amanhã, às 9h. A sessão desta terça será exibida na íntegra ao vivo pelo UOL (veja no vídeo acima), em mais de 10h de transmissão, com a análise de convidados e comentaristas.

Como e quando assistir o julgamento de Bolsonaro no UOL

As sessões do julgamento vão se estender por duas semanas. O ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF, marcou sessões extraordinárias para analisar o caso de Bolsonaro e de outros integrantes do "núcleo 1" da ação penal sobre a tentativa de golpe em 2022. As datas previstas são 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.