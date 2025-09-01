Moraes libera visita de Lira a Bolsonaro na véspera de julgamento

O ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou o deputado Arthur Lira (PP-AL) a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em prisão domiciliar, um dia antes do início do julgamento da trama golpista.

O que aconteceu

Ministro autorizou pedido instantes após ser protocolado. Todas as visitas a Bolsonaro têm de ser autorizadas pelo STF, exceto as de advogados, filhos, netos e cunhadas do ex-presidente.

Autorização é para que visita de Lira aconteça ainda hoje, até as 18h. Mais cedo, o ex-presidente recebeu a senadora Damares Alves (Republicanos-DF).