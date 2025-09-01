Moraes libera visita de Lira a Bolsonaro na véspera de julgamento

O ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou o deputado Arthur Lira (PP-AL) a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em prisão domiciliar, um dia antes do início do julgamento da trama golpista.
O que aconteceu
Ministro autorizou pedido instantes após ser protocolado. Todas as visitas a Bolsonaro têm de ser autorizadas pelo STF, exceto as de advogados, filhos, netos e cunhadas do ex-presidente.
Autorização é para que visita de Lira aconteça ainda hoje, até as 18h. Mais cedo, o ex-presidente recebeu a senadora Damares Alves (Republicanos-DF).
Ministro lembrou que Lira, assim como todas as demais visitas de Bolsonaro, terá o carro revistado ao sair da casa do ex-presidente. No sábado, Moraes endureceu o monitoramento da prisão domiciliar do ex-presidente. Ele aumentou a presença policial na área externa da casa e determinou a vistoria do interior e do porta-malas de carros saindo do local.
Vigilância foi determinada diante de "risco de fuga". A PF revelou mensagens do celular de Bolsonaro nas quais ele aparece articulando com o filho e outros interlocutores para pressionar o STF a livrá-lo do processo por tentativa de golpe por meio de ameaças de sanções dos Estados Unidos. Além disso, também foi encontrado no celular um rascunho de pedido de asilo ao presidente da Argentina, Javier Milei, feito em 2024.
Amanhã, Primeira Turma do STF começa a julgar Bolsonaro e mais sete por tentativa de golpe de Estado. Além do ex-presidente, também são réus:
- Alexandre Ramagem, deputado federal (PL-RJ) e ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);
- Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;
- Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal;
- Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional);
- Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência;
- Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército;
- Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022.
