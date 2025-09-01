Testemunha aponta propina do PCC a Ciro Nogueira, diz site; senador nega

Nogueira negou as acusações em ofício enviado ao Ministério da Justiça. No documento, o senador chamou o site de "pistoleiros de reputação" e afirmou que jamais manteve contato com os suspeitos. Pediu ainda que a Polícia Federal apure com urgência os registros de entrada em seu gabinete e escritórios, além de imagens de segurança. Nogueira também disse que coloca seus sigilos— telefônico, bancário e do gabinete— à disposição para comprovar que não tem ligação com qualquer facção criminosa.

Testemunha oficializou informação em depoimento à Polícia Federal, conforme o ICL. "Sim, ele falou que [a sacola com dinheiro] era para o Ciro Nogueira. Eles estavam indo encontrar o Ciro, em posse dessa sacola", afirmou a testemunha em conversa gravada para a reportagem.

"Era uma sacola de papelão. Era uma sacola grampeada. De uma largura compatível com o tamanho de uma cédula", disse a fonte. A propina estaria relacionada à defesa dos interesses dos suspeitos junto à ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) e a projetos de lei que tramitam no Senado. Na ANP, eles tentavam reverter a revogação das licenças da Copape e Aster, as principais empresas envolvidas no esquema criminoso, onde contariam com a interferência do senador.

O ICL Notícias é um portal ligado ao Instituto Conhecimento Liberta, fundado pelo empresário e ex-banqueiro Eduardo Moreira. O site tem uma linha editorial à esquerda, assim como seu proprietário, que é apoiador do presidente Lula (PT), ligado ao MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e conhecido por críticas ao sistema financeiro.

Mudanças em projeto do "devedor contumaz"

Como mostrou em junho de 2024 a colunista do UOL Raquel Landim, emendas apresentadas por Nogueira em um projeto irritaram o setor de combustíveis. As sugestões de mudanças foram apresentadas em um texto que trata da modernização do contencioso tributário no Brasil, com um capítulo sobre o "devedor contumaz", e chamaram a atenção dos distribuidores de combustíveis. "Devedor contumaz" é aquele que declara seus impostos, mas sistematicamente não paga e recorre à Justiça. Como as margens de lucro de alguns setores são baixas, o tributo não pago se transforma numa vantagem competitiva. Executivos do setor dizem que diferentes movimentações do Congresso dificultam e atrasam a aprovação do projeto.