Defesa de Garnier passa 20 minutos elogiando ministros e contando histórias

Houve uma série de elogios a cada um dos ministros. Demóstenes chamou Zanin de ''ídolo" e lembrou um artigo que escreveu em defesa dele quando o hoje ministro defendia o presidente Lula (PT), pelo qual o advogado disse ter "profunda admiração".

Demóstenes disse ter "profunda admiração" pela ministra Cármen Lúcia. Afirmou também que Luiz Fux "brilhou grandemente" desde a aprovação de seu nome pelo Senado para ocupar o cargo no STF —Demóstenes era senador na época.

Dino ainda é "jovem" e pode ser presidente. Demóstenes enumerou os cargos ocupados por Flávio Dino nos Três Poderes. Dino foi juiz federal, deputado federal, governador do Maranhão e ministro da Justiça no governo Lula. Mencionado a Presidência da República, o advogado afirmou: "Quem sabe esse dia ainda não chega".

"É possível gostar de Moraes e de Bolsonaro ao mesmo tempo", disse Demóstenes, se dirigindo ao ministro. O advogado afirmou que ele mesmo é a prova de tal afirmação. Ministros e integrantes da plateia riram com a fala.

"Se Bolsonaro precisar que eu leve cigarro para ele em qualquer lugar, conte comigo", falou. "Ele é uma pessoa que eu gosto". Demóstenes contou então uma história sobre ter sido cumprimentado por Bolsonaro após ter tido seu mandato cassado no Senado Federal, em 2012. A suspeita era de que Demóstenes tenha usado o cargo para beneficiar o bicheiro Carlinhos Cachoeira, acusado de liderar um esquema de corrupção e exploração de jogos ilegais.

Ao tomar um copo de água, advogado se desculpou por estar doente. Contou que veio "correndo" do exterior para Brasília. "Quando chega-se aqui em Brasília, imediatamente se pega alguma coisa. No meu caso, é uma faringite com tosse de cachorro", compartilhou com os ministros do Supremo.