Veja quais as principais acusações contra os 8 réus da trama golpista

Segundo a PGR, ele sabia do plano "Punhal Verde e Amarelo". Encontrado com o general Mário Fernandes, o plano foi impresso no Palácio do Planalto e previa assassinato de Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. Cid afirmou que o monitoramento do ministro do STF teria sido solicitado pelo próprio ex-presidente.

Bolsonaro e seu entorno planejaram uma série de ataques para desacreditar o sistema eleitoral. A PGR cita lives, pronunciamentos e eventos de governo em que Bolsonaro apresentou informações falsas sobre as urnas eletrônicas, "preparando os ânimos para movimentos de rebeldia" caso perdesse a eleição.

Em uma reunião ministerial de julho de 2022, ele cobrou do alto escalão de seu governo a multiplicação dos ataques às urnas. Poucos dias depois, também convocou uma reunião com embaixadores em que divulgou desinformação sobre o sistema eleitoral. O episódio rendeu a ele uma condenação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em 2023, que o tornou inelegível até 2030.

Alexandre Ramagem

Hoje deputado federal, Alexandre Ramagem (PL-RJ) foi chefe da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) no governo de Jair Bolsonaro. Ele é apontado como um dos responsáveis pela estratégia de ataques às urnas.

A Polícia Federal encontrou documentos vinculados a Ramagem para lançar dúvida sobre o processo eleitoral. Um deles, intitulado ''Presidente TSE informa.docx'', continha uma série de argumentos para subsidiar os discursos do ex-presidente contra as urnas. O arquivo foi enviado a um contato identificado como "JB 01 8", que seria de Jair Bolsonaro.