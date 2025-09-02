Assistir TV Justiça ao vivo agora: veja julgamento do STF hoje (2)

O STF (Supremo Tribunal Federal) inicia hoje (2), às 9h, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por envolvimento em trama golpista. A sessão, exibida pela TV Justiça, poderá ser acompanhada ao vivo pelo UOL (veja no vídeo acima).

Quando e como assistir o julgamento de Bolsonaro no STF?

As sessões vão acontecer ao longo de duas semanas. O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma, convocou sessões extraordinárias para o julgamento de Bolsonaro e demais integrantes do "núcleo 1" da ação penal sobre a tentativa de golpe em 2022 nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.