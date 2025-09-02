'Bolsonaro já planta benefício com desculpa de doença', diz Maierovitch

Ao alegar problemas de saúde para não comparecer ao julgamento no STF, Jair Bolsonaro já planta a primeira desculpa para tentar garantir benefícios penais no futuro, analisou o colunista do UOL Wálter Maierovitch no UOL News, do Canal UOL. Segundo ele, o ex-presidente busca construir uma justificativa para eventual prisão domiciliar.

O julgamento de Bolsonaro é histórico: é a primeira vez que um ex-presidente responde no Supremo por tentativa de golpe. Sua defesa atribui a ausência a esofagite e gastrite, quadro que serviria de base para possíveis pedidos de benefícios humanitários, caso seja condenado.