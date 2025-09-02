Sakamoto: 'Bolsonaro falta ao julgamento para cavar uma pena em casa'

Havia toda uma discussão de que se Bolsonaro fosse ao julgamento, pudesse demonstrar saúde, pudesse demonstrar que está apto a cumprir essa pena numa penitenciária, numa cadeia, numa carceragem da Polícia Federal. Leonardo Sakamoto, colunista

Com isso, e isso não é novidade, ele tenta mostrar, reforçar a sua saúde fragilizada, lembrando que no dia 6 de setembro de 2018 ele recebeu aquela facada. Mas, neste momento, ele está demonstrando fraqueza, talvez para reforçar essa justificativa, esse pedido em caráter humanitário, que uma vez ocorrida a condenação, ele possa cumpri-la em casa. Leonardo Sakamoto, colunista

