Bolsonaro está debilitado e também não irá ao julgamento amanhã, diz defesa

Assim como aconteceu hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não irá ao segundo dia de julgamento da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal) amanhã por ainda estar debilitado, segundo sua defesa.

O que aconteceu

Após as sessões do primeiro dia, o advogado Celso Vilardi afirmou que o ex-presidente "não está bem". Amanhã está programa a sustentação oral das defesas de dois réus que não foram ouvidas hoje, a do próprio Bolsonaro e a do general Augusto Heleno.

Mais cedo, Vilardi disse que Bolsonaro cogitou ir presencialmente ao julgamento. Contudo, sua condição de saúde, marcada por vômitos e crises de soluços devido a um quadro de esofagite e gastrite, o impediu.