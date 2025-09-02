Bolsonaro não vai ao 1º dia do julgamento; 'ele não está bem', diz advogado

Como cumpre prisão domiciliar, o ex-presidente precisaria solicitar com antecedência autorização ao ministro Alexandre de Moraes para se deslocar ao Supremo. O trajeto deve ser acompanhado de policiamento e monitorado em tempo integral. Além disso, Bolsonaro precisa voltar para casa antes das 19h, mas alguns dias da sessão podem passar desse horário.

Bolsonaro ainda pode pedir a Moraes para ir nos outros dias. A Primeira Turma marcou sessões extraordinárias até 12 de setembro para analisar o processo. O ex-presidente chegou a acompanhar in loco o julgamento da Primeira Turma quando houve a análise sobre o recebimento da denúncia, em março.

Delator também não deve comparecer. O tenente-coronel Mauro Cid, que fechou acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal, não deve ir presencialmente ao Supremo. Sua defesa é a primeira a se manifestar, após o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e a leitura do relatório de Moraes, que dá início ao caso.

Generais também devem ver só pela TV

Alta cúpula militar está no banco dos réus. Hoje na reserva, os generais chegaram à mais alta patente militar, com quatro estrelas.

Três generais e um almirante são réus por fazerem parte do chamado "núcleo crucial". As defesas dos generais Braga Netto e Augusto Heleno e do almirante Almir Garnier disseram que eles não devem comparecer ao STF.