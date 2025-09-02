Advogado penal fala em julgamento histórico e pontua 3 debates fundamentais

Bottini detalha que o Ministério Público aponta etapas do plano que incluíram medidas para suspender eleições e garantir mandatos com apoio militar.

Segundo a acusação, esse seria o plano. E aí a acusação vai além, ela disse que esse plano começou a ser executado quando houve um posicionamento muito claro do Presidente da República atacando a integridade das urnas, seja em lives, seja em pronunciamentos oficiais, seja em reunião com embaixadores, houve a discussão na cúpula do governo dessas medidas, então foram medidas que foram debatidas, foram analisadas e assim por diante. Pierpaolo Bottini

O que a Procuradoria Geral da República entende é que esse conjunto de indícios demonstraria que houve um plano que começou a ser executado, que visava sim a supressão do poder por violência ou por grave ameaça, ainda que ela não tenha acontecido naquele momento, tenha acontecido depois e que isso seria suficiente para a realização do crime. Agora mais uma vez, aqui é uma questão de prova, essas provas foram apresentadas e agora cabe aos ministros do Supremo decidir se elas são suficientes ou não. Pierpaolo Bottini

Tem três discussões muito importantes que vão ser feitas nesse julgamento. Uma primeira delas é sobre o que a gente chama de questões processuais, são as preliminares. [...] A segunda discussão é o que a gente chama de discussão de mérito [...] E aí uma terceira um terceiro conjunto de discussões vai dizer respeito ao que a gente chama de dosimetria da pena. Pierpaolo Bottini

'Julgamento de Bolsonaro é momento histórico para democracia', diz Pierpaolo Bottini

Bottini destacou que o julgamento de Bolsonaro e militares é um marco inédito na democracia brasileira, com repercussão internacional. Pela primeira vez, um ex-presidente e membros da cúpula militar enfrentam o STF por crimes ligados à tentativa de abolição do Estado democrático.