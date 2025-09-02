Centrão alinha saída do governo Lula no dia de julgamento de Bolsonaro

O ministro tem resistido. De olho em uma das duas cadeiras do Senado pelo Maranhão, Fufuca contava com o apoio de Lula na eleição do ano que vem em um estado em que ele é popular. O presidente, por sua vez, quer o maior número de pessoas em seu palanque para a reeleição —mesmo que não tenha o apoio do partido como um todo, como deverá ser o caso do PP e do União.

Também é esperado que o ministro do Turismo, Celso Sabino (União), participe da conversa. O UOL apurou que ele já afirmou a aliados que deverá entregar o cargo, também em meio a pressão de seu partido. O ministro nega.

Paraense, Sabino passa por situação semelhante. Além de também ter como positivo um apoio do presidente nas eleições do ano que vem —mesmo que ele não esteja com o governador Helder Barbalho (MDB), aliado de Lula—, ele é ainda um dos ministros mais participativos para a COP30, a ser realizada em Belém em novembro.

Até então, era impensada sua saída antes do evento. Tanto Sabino quanto Fufuca vinham falando publicamente que trabalhariam para que as legendas seguissem no governo, mesmo sem compromisso de parceria para 2026.

Planalto rebate com estatais

O Planalto tem condicionado o desembarque dos partidos à entrega das estatais. No governo, o argumento é que seria "fácil" para os partidos entregar ministérios como Esporte e Turismo, que estão longe dos maiores orçamentos da Esplanada, mas a figura muda com outras indicações.