Tarcísio vai a Brasília e acena por anistia durante julgamento de Bolsonaro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), viajou a Brasília hoje, quando começa o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado. O chefe do Executivo paulista tem empenhado esforços para articular o projeto da anistia aos presos nos atos golpistas de 8 de Janeiro.

O que aconteceu

O partido Republicanos espera que Bolsonaro indique Tarcísio para disputar o Planalto em 2026. O governador e o presidente da sigla, deputado Marcos Pereira (SP), tiveram um encontro ontem para tratar da anisita. Caciques do partido afirmaram ao UOL que a sinalização positiva ao projeto que tramita na Câmara dos Deputados é uma estratégia para garantir que o ex-presidente transfira seu capital político para o chefe do Executivo paulista.

Governador entrou no jogo para negociar a anistia na Câmara. O governador tem vindo a Brasília com frequência para agendas com aliados e integrantes de seu partido. Nesses encontros, a anistia foi assunto. De volta à capital federal nesta semana, há previsão de que Tarcísio se encontre com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para debater o tema.