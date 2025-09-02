'Defesa de Bolsonaro aposta em prisão domiciliar', diz professor de direito

A questão é saber exatamente se a própria Turma já decretaria a prisão em regime domiciliar ou fechado e se deixaria para execução penal definir qual será o regime de cumprimento da pena. Parece que será um caminho natural adotado pela defesa, diante dos rumos que estão sendo tomados diante das tantas provas e evidências para uma condenação de Bolsonaro e do chamado núcleo crucial. Fernando Hideo, professor de direito penal

'Julgamento de Bolsonaro tem dimensão histórica e política', diz Hideo

O julgamento de Jair Bolsonaro pelo STF vai muito além do aspecto jurídico, segundo Fernando Hideo. O professor afirma que o processo marca um momento histórico e político sem precedentes na democracia brasileira.

Pela primeira vez, um ex-presidente responde criminalmente por tentativa de golpe de Estado, num processo que reúne provas robustas e coloca o Supremo sob os holofotes nacionais e internacionais. O caso pode redefinir os limites da responsabilização de autoridades no país.

Não preciso falar obviedades aqui. É um julgamento que tem uma dimensão para além da jurídica; é histórica, política, geopolítica.