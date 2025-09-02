Defesa de Cid pede pena reduzida, nega coação e diz que ele cumpriu ordens

Elogio à PF. Rodrigues também elogiou a postura da Polícia Federal ao longo da investigação e disse que em nenhum momento os delegados responsáveis abordaram o tenente-coronel sem a presença de seus advogados.

Segundo a defesa do delator, o tenente-coronel não mentiu, já que não tinha conhecimento de planos revelados pela investigação. Um deles, citado pelo advogado de Cid, foi o documento Copa 22, que teria detalhado as ações dos supostos golpistas. A defesa também disse que o cliente não tinha conhecimento do Punhal Verde e Amarelo, que teria planejado o assassinato de Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro Alexandre de Moraes.

A defesa do ex-ajudante de ordens focou também sua manifestação nos ministros Cristiano Zanin e Luiz Fux. O primeiro tem o histórico de atuação na Lava Jato e de questionar os acordos da operação quando era advogado do presidente Lula. Fux, por sua vez, já demonstrou incômodo com o fato de Cid ter sido convocado para prestar vários depoimentos sobre fatos que não havia revelado antes ao longo da investigação. Os dois chegaram a ser citados nominalmente pelo advogado Jair Pereira.

Em sua acusação, Gonet criticou "omissões" de Cid e pediu redução de sua pena em um terço. O procurador-geral mencionou mudanças de versões do colaborador e defendeu que seja concedido benefício diferente do acordado inicialmente entre Cid e a PF (Polícia Federal) ao fecharem o acordo de colaboração premiada.

Após a defesa de Cid, será a vez de cada um dos advogados dos demais réus, por ordem alfabética. Com isso, a defesa de Bolsonaro deve ser a sexta a se manifestar no julgamento.