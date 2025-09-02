Defesas alegarão que mesmo fato não pode gerar punição diversa, diz jurista

Novas análises para chegar a conclusões mais satisfatórias para os réus. Uma estratégia é essa, por exemplo, demonstrar que um mesmo fato não pode gerar punições diversas.

Isso existe um princípio no direito penal [...] que é o princípio da consunção. É quando um fato está no núcleo, típico do que são dois crimes diferentes, levaria a duas condenações diferentes, isso não pode acontecer.

Isso deve ser reunido em termos jurídicos formais para se aplicar apenas uma das penas. Isso pode ser uma tentativa interessante feita pela defesa.

Márlon Reis, jurista

Além do princípio da consunção, as defesas também devem levantar questões processuais, mas Reis considera essas alegações menos prováveis de prosperarem.

"Sempre será possível preservar as alegações de natureza processual, embora eu acho pouco provável que elas procedam, como por exemplo, competência da Primeira Turma, a questão do desenvolvimento processual, digamos assim.