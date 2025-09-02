Denúncias contra Ciro Nogueira foram rejeitadas pelo STF ao menos 5 vezes

Ciro é atualmente acusado de ter recebido dinheiro vivo pago por chefes do PCC. Segundo reportagem do ICL Notícias publicada ontem, líderes de um esquema de corrupção teriam dado dinheiro a ele em seu gabinete, em agosto do ano passado.

No caso da Lava Jato, o senador foi acusado de ter recebido propinas de diferentes empreiteiras. Na primeira denúncia, apresentada em novembro de 2016 pela PGR (Procuradoria-Geral da República), Ciro foi acusado de ter recebido R$ 2 milhões da UTC Engenharia, com a promessa de favorecê-la em obras do Ministério das Cidades no Piauí.

STF rejeitou o caso. O entendimento da maioria dos ministros foi de que não havia outras provas, além das delações. O processo chegou a receber um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, e a sessão ficou suspensa por quase dois meses. Foi retomada em agosto de 2018, quando o senador obteve decisão favorável.

Ainda em 2018, Ciro foi acusado de receber propina da JBS para garantir o apoio do PP à reeleição de Dilma Rousseff (PT). Os delatores da empresa disseram que Ciro teria recebido cerca de R$ 2,9 milhões.

PF viu crime, mas a PGR defendeu arquivamento, e foi atendida pelo STF. Em 2022, a Polícia Federal concluiu que houve crime de corrupção passiva. Para a PGR, entretanto, a investigação deveria ser arquivada, sob a justificativa de que as diligências da PF não tiveram êxito na "produção de lastro probatório apto à deflagração de ação penal" contra Ciro. No mesmo ano, a ministra Rosa Weber determinou o arquivamento do inquérito, aberto originalmente pelo Supremo.

Em 2020, a PGR apresentou nova denúncia, apontando que Ciro teria recebido R$ 7,3 milhões da Odebrecht. O dinheiro teria sido enviado para o senador usar em campanhas eleitorais de 2010 e 2014.