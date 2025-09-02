Eduardo Bolsonaro ataca Moraes durante julgamento: 'Iniciou a inquisição'

Polícia Federal indiciou o ex-presidente e o deputado por tentativa de obstruir a ação penal da trama golpista. Bolsonaro e o filho foram indiciados pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Eduardo está nos EUA desde o fim de fevereiro e atua para impor sanções do país ao Brasil. Segundo a PF, o deputado busca atingir diretamente instituições democráticas brasileiras, notadamente o STF e o Congresso, com interesses pessoais. O objetivo seria beneficiar o pai, que é réu por tentativa de golpe de Estado, dentre outros crimes.

Investigados tinham "ciência prévia" das ações dos EUA, conforme o relatório. "Verifica-se que os investigados não só tinham ciência prévia das ações que estavam por vir, como atuaram de forma coordenada, em unidade de desígnios, para concretização de sanções por governo estrangeiro contra o Estado brasileiro", diz o documento.

Investigadores encontraram um documento em que Bolsonaro pediria asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei. O arquivo, encontrado no celular do ex-presidente, dizia que ele é "perseguido por motivos e por delitos essencialmente políticos" no Brasil. O material teria sido salvo pela última vez em 10 de fevereiro de 2024, dois dias após uma operação que apreendeu o passaporte de Bolsonaro.

O inquérito que apura obstrução de Justiça foi instaurado em 26 de maio, por determinação de Alexandre de Moraes. O ministro acatou um pedido da PGR, que afirmou que Eduardo estaria articulando sanções dos EUA para coagir o Judiciário e o Legislativo com objetivo de beneficiar o pai.

Eduardo negou que sua atuação nos EUA tenha o "objetivo de interferir em qualquer processo em curso no Brasil". O deputado disse ser "lamentável e vergonhoso" a PF "tratar como crime o vazamento de conversas privadas, absolutamente normais", entre ele e seu pai. Afirmou também que o "objetivo" do indiciamento "não se trata de justiça, mas de provocar o desgaste político" dele e de seus aliados.