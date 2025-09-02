Ex-assessor diz que uso do TSE no 8/1 foi 'lastreado' por decisão do STF

Ao Tribunal Superior Eleitoral, sob a coordenação do assessor da Presidência, Eduardo de Oliveira Tagliaferro, que utilize a consulta e acesso aos dados de identificação civil mantidos naquela CORTE, bem como de outros dados biográficos necessários à identificação e localização de pessoas envolvidas nos atos terroristas do dia 8 de janeiro. Os dados deverão manter o necessário sigilo. Despacho de Mores, em 9 de janeiro de 2023

Tagliaferro disse hoje que o objetivo era fazer "análises e levantamento de dados civis, em todo e qualquer sistema disponível para que fosse identificadas todas as pessoas —presas ou não— do 8 de janeiro .

Os trabalhos naquele momento dentro da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação foram lastreados com uma decisão proferida pelo STF no dia 9 de janeiro de 2023. Eduardo Tagliaferro, em audiência no Senado hoje



Assessoria tinha poder de polícia

Tagliaferro disse aos senadores que, ao menos em relação ao período eleitoral, a AEED tinha poder de polícia graças a uma resolução do TSE. Mas ele não sabe até quando isso vigorou. "Não sei se era só para período eleitoral ou se foi estendido após isso", afirmou o ex-assessor.

Em 13 de agosto de 2024, o jornal Folha de S.Paulo mostrou as primeiras conversas extraídas do celular de Tagliaferro com funcionários do STF e TSE. A publicação revelou que Moraes usou o TSE em 2022 fora dos ritos normais do Poder Judiciário para investigar bolsonaristas no Supremo. As reportagens tratam do período eleitoral, no qual não existe um despacho do ministro solicitando apoio da AEED do TSE, ao contrário do que aconteceu a partir dos ataques de 8 de janeiro de 2023.