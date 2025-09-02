Federação de PP e União Brasil oficializa desembarque do governo Lula

O assunto tinha perdido força com os últimos acontecimentos, mas voltou a ser considerado pelo centrão. Na tarde de ontem, Bolsonaro recebeu Lira em sua casa, em prisão domiciliar, e o avanço da pauta foi o principal tema da conversa.

Aliados de Motta dizem que ele não votará. A pressão é vista como uma oportunidade de bolsonaristas fazerem barulho, mas interlocutores garantem que o presidente que vai evitar temas espinhosos durante o julgamento e deverá "optar pelo diálogo".

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também entrou no jogo para negociar a anistia na Câmara. Ele tem vindo a Brasília com frequência para agendas com aliados e integrantes de seu partido, e deverá voltar nesta terça para uma reunião com Motta para debater o tema, que a presidência da Casa não confirma.

Com Bolsonaro inelegível, Tarcísio é cotado como o principal nome à direita para disputar o Planalto em 2026. O caminho natural do governador seria a disputa pela reeleição no estado paulista, no entanto, durante a convenção de 20 anos do Republicanos, o presidente da sigla admitiu a possibilidade de lançá-lo à disputa presidencial —e Lula tem ciência disso.

O Republicanos espera que Bolsonaro indique Tarcísio. O governador e o presidente da sigla, deputado Marcos Pereira (SP), tiveram um encontro ontem para tratar de anistia e o governador entrou no jogo para negociar a pauta na Câmara.

Ministros miram apoio em 2026

Fufuca está mirando uma das duas cadeiras do Senado pelo Maranhão. O ministro contava com o apoio de Lula na eleição do ano que vem em um estado em que ele é popular. O presidente, por sua vez, quer o maior número de pessoas em seu palanque para a reeleição —mesmo que não tenha o apoio do partido como um todo, como deverá ser o caso do PP e do União.