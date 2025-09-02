Gabinete de Moraes defende legalidade de relatórios pedidos a Tagliaferro

O relatório foi anexado ao processo dia 29, segundo o gabinete. A data coincide com o documento apresentado por hoje por Tagliaferro no Senado.

Após a decisão do Ministro relator, em 19 de agosto, foi solicitado relatório para o TSE, que foi juntado aos autos no dia 29 de agosto, tendo sido dada vista imediata às partes. Nota do gabinete do ministro Alexandre de Moraes

Pedidos de colaboração foram feitos a vários órgãos. O gabinete ainda informou que, nos inquéritos sobre milícias digitais e das fake news, "diversas determinações, requisições e solicitações foram feitas a inúmeros órgãos, inclusive ao Tribunal Superior Eleitoral, que, no exercício do poder de polícia, tem competência para a realização de relatórios sobre atividades ilícitas, como desinformação, discursos de ódio eleitoral, tentativa de golpe de Estado e atentado à Democracia e às Instituições".

Procedimento foi o mesmo de outros casos. Esses relatórios, a cargo da equipe de Tagliaferro no TSE, "simplesmente descreviam as postagens ilícitas realizadas nas redes sociais, de maneira objetiva, em virtude de estarem diretamente ligadas as investigações de milícias digitais". O procedimento tomado na investigação dos empresários foi "absolutamente idêntico", informou o gabinete de Moraes ao UOL. Auxiliares do ministro disseram que todos os procedimentos tomados na investigação foram "oficiais, regulares e documentados", segundo nota enviada pela assessoria do Supremo à reportagem.

Todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no STF, com integral participação da Procuradoria Geral da República. Nota do gabinete do ministro Alexandre de Moraes

Leia a íntegra da nota de Moraes ao UOL