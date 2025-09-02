'Ninguém é obrigado a ficar no governo', diz Gleisi após anúncio do centrão

Integrantes do União Brasil e do PP afirmam que Fufuca e Sabino resistem à saída. Procurados, os ministros ainda não se manifestaram. O espaço segue aberto.

Gleisi não deu nomes, mas deixou claro que desembarque ou permanência valem para todos. "Para quem tem mandato e para quem não tem mandato, inclusive para aqueles que indicam pessoas para posições no governo, seja na administração direta, indireta ou regionais", indicou a ministra.

A fala resvala na indicação de estatais. No governo, o argumento é que seria "fácil" para os partidos entregar ministérios como Esporte e Turismo, que estão longe dos maiores orçamentos da Esplanada, mas a figura muda com outras indicações.

O PP é responsável hoje pelas indicações na Caixa. O presidente Carlos Vieira assumiu em novembro de 2023 em negociação direta com o então presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o partido ganhou relevância no principal financiador de grandes obras sociais e públicas, como Bolsa Família e Minha Casa, Minha Vida.

Já o União tem influência em estatais relevantes. Hoje, é da "cota" do partido os Correios e a Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba), por exemplo, que atende mais da metade dos municípios brasileiros.

Indicações do presidente do Senado Lira não devem ser prejudicadas. Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) apadrinhou os ministros das Comunicações, Frederico Siqueira Filho, e da Integração Nacional, Waldez Góes.