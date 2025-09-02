Gonet relembra ameaça de Bolsonaro a Fux em ato de 7 de Setembro

Para Gonet, a declaração de Bolsonaro "não pode ser confundida com um arroubo isolado, mas expunha o projeto autoritário". Hoje, teve início o julgamento do núcleo 1 da trama golpista que tem o ex-presidente e outras sete pessoas como réus.

O procurador-geral da República afirmou que o ex-presidente "incitava desabridamente a animosidade contra o Poder Judiciário". "A escalada verbal foi acompanhada por manifestações organizadas em que apareciam faixas com pedido de intervenção militar", citou Gonet. O PGR apresenta a acusação após o ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, fazer a leitura do relatório.

Gonet defendeu a condenação de Bolsonaro e dos demais réus e rebateu os argumentos das defesas. Ao apresentar sua acusação, o procurador-geral negou que a denúncia narra episódios diferentes e sem conexão entre si. "Organização e método, a propósito, permearam o processo criminoso. Havia previsão de medidas de intervenção inaceitáveis constitucionalmente sobre o exercício das atividades do Poder Judiciário."

Foi nesse contexto que o presidente Jair Bolsonaro tornou pública, no dia da Pátria, a recusa em aceitar uma alternância democrática de poder em frases como 'não poderia participar de uma farsa como essa patrocinada pelo TSE' e essa outra 'só saio preso ou morto ou com vitória, quero dizer aos canalhas que nunca serei preso'.

Paulo Gonet, procurador-geral da República

As etapas do julgamento

Leitura do relatório do ministro-relator: Alexandre de Moraes resume tudo o que ocorreu no processo.