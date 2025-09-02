Defesa vai alegar que Bolsonaro não tinha poder de coordenação, diz jurista

Depois falaram os advogados. Um deles foi o professor César Roberto Bittencourt, advogado do tenente-coronel Mauro Cid, que é colaborador e também fez uma excelente sustentação. Foi tudo muito bem até o momento. Houve algumas negações do óbvio, mas isso decorre da realidade do julgamento. A defesa faz o seu papel. Os advogados de defesa têm inclusive o dever legal de fiel patrocínio, de empreender todos os esforços no sentido de preservar o interesse daqueles que representam. Estão no exercício profissional. Gustavo Sampaio, professor de direito constitucional

Segundo Sampaio, a definição sobre a soma ou absorção dos crimes será decisiva para o tamanho da pena, podendo chegar a mais de 40 anos ou ser bastante reduzida.

Absorção é considerar que um crime foi utilizado como meio para a consecução do outro. Vamos dar um exemplo aqui, prático, no campo do homicídio, quando o indivíduo adquire uma arma de fogo para matar alguém. Ela não é um crime autônomo, mas um meio para a consecução do resultado. Um argumento de defesa que está dentro dessa contenção de dano é sustentar que a abolição violenta do Estado de Direito, ou seja, a obstrução ao funcionamento dos poderes constituídos, era um meio para se derrubar o governo democraticamente eleito. Essa é uma tese que pode gerar uma redução de pena de até oito anos de reclusão na dosimetria. É um dado interessante.

Se tudo isso for incorporado na interpretação da Primeira Turma, a pena cai bastante. Se formos chegar ao concurso material de crimes plenos, ou seja, somando a pena máxima dos cinco crimes imputados, aí poderemos ter pena de até 40 anos de reclusão ou pouco mais. Teremos que acompanhar no julgamento qual vai ser a linha hermenêutica da Primeira Turma do STF. Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional

