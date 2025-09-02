Horário do julgamento de Bolsonaro: veja que horas começa sessão no STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) começa a ser julgado hoje (2), às 9h, por participação em trama golpista. O UOL fará a transmissão ao vivo das sessões da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal).

Julgamento de Bolsonaro no STF: como e quando assistir

As sessões vão acontecer ao longo de duas semanas. O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma, convocou sessões extraordinárias para o julgamento de Bolsonaro e demais integrantes do "núcleo 1" da ação penal sobre a tentativa de golpe em 2022 nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.