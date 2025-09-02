Kim, Janones, Boulos: Conselho de Ética abre processos contra 10 deputados

O Conselho de Ética da Câmara abriu hoje 14 processos contra dez deputados federais por quebra de decoro parlamentar.

O que aconteceu

Dois processos foram abertos contra o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ). Também há deputados do PL, Avante, União Brasil e PSOL na lista.

O próximo passo é a definição do relator de cada caso. O presidente do Conselho de Ética, deputado Fabio Schiochet (União-SC), é o responsável pela escolha.