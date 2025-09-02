Kim, Janones, Boulos: Conselho de Ética abre processos contra 10 deputados

O Conselho de Ética da Câmara abriu hoje 14 processos contra dez deputados federais por quebra de decoro parlamentar.
O que aconteceu
Dois processos foram abertos contra o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ). Também há deputados do PL, Avante, União Brasil e PSOL na lista.
O próximo passo é a definição do relator de cada caso. O presidente do Conselho de Ética, deputado Fabio Schiochet (União-SC), é o responsável pela escolha.
O órgão arquivou 74% dos processos contra deputados federais nos últimos cinco anos. Levantamento feito pelo UOL mostrou que 69 dos 93 casos nesse período foram engavetados.
Veja a lista dos processos instaurados hoje:
- Processo 3/25: O PL acusa o deputado André Janones (Avante-MG) de ofensa à Câmara e abuso das prerrogativas parlamentares ao circular na Casa vestindo camiseta com palavra de baixo calão.
- Processo 5/25: O PT acusa o deputado Gustavo Gayer (PL-GO) por postagens ofensivas e misóginas contra a ministra Gleisi Hoffmann e outras mulheres.
- Processo 7/25: O PL acusa Janones da prática de rachadinha.
- Processo 8/25: O Novo acusa o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) de ter divulgado, em redes sociais, imputações falsas ao deputado Marcel van Hattem (Novo-RS).
- Processo 9/25: O PT acusa o deputado Gilvan da Federal (PL-ES) de ter incitado violência contra o presidente Lula durante reunião da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, em maio deste ano.
- Processo 10/25: O PT acusa o deputado Delegado Éder Mauro (PL-PA) de ter agredido fisicamente um cidadão presente em reunião da Comissão de Direitos Humanos, em julho deste ano.
- Processo 11/25: O PL acusa o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) de ter ofendido o deputado Gustavo Gayer, em março deste ano.
- Processo 12/25: O PL acusa o deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) de ter ofendido parlamentares da legenda durante reunião do Conselho de Ética, em abril deste ano.
- Processo 13/25- O PL acusa André Janones de ter postado, em suas redes sociais, ofensas contra o deputado Gustavo Gayer.
- Processo 15/25: O PT acusa o deputado Gilvan da Federal de fazer ataques ofensivos contra a ministra Gleisi Hoffmann durante sessão na Comissão de Segurança Pública.
- Processo 17/25: O PSOL acusa o deputado José Medeiros (PL-MT) por falas ofensivas e discriminatórias contra o deputado Ivan Valente (PSOL-SP).
- Processo 19/25: O PSOL acusa o deputado Sargento Fahur (PSD-PR) de ter feito ameaça ao deputado Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) durante reunião da Comissão de Segurança Pública.
- Processo 20/25: O PSOL acusa o deputado Kim Kataguiri (União-SP) de ter feito ataques racistas e preconceituosos contra a deputada Célia Xakriabá (PSOL-MG) em sessão do Plenário sobre o PL do Licenciamento Ambiental.
- Processo 22/25: O PL acusa a deputada Célia Xakriabá de ter agredido e "avançado com uma caneta" contra o deputado Kim Kataguiri, ferindo o deputado Coronel Meira (PL-PE), em tumulto no Plenário durante a votação do Licenciamento Ambiental.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.