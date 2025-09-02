Josias: 'Gonet não recua um milímetro em acusações contra Bolsonaro'

Contra esse lero-lero do Bolsonaro de que ele não subscreveu nenhum decreto ilegal, o Paulo Gonet afirmou que tentativa de golpe não precisa de ordem assinada pelo presidente [...]. Quando o presidente da República e depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar um documento de formalização de golpe de Estado, aí o processo criminoso já está em curso. Josias de Souza

'Gonet apertou o nó no pescoço dos réus', avalia Josias

Ao manter a acusação inalterada após depoimentos e alegações finais, Paulo Gonet tornou ainda mais difícil a defesa dos acusados, segundo Josias de Souza. O procurador-geral preparou o terreno para condenações.

Quando o procurador diz, depois da fase em que foram ouvidos os depoimentos dos acusados [...], que permanece inalterada a conclusão da procuradoria em relação a todos os réus, então tá realmente ele como que já havia acomodado a corda no pescoço dos acusados, ele agora apertou um pouco mais o nó e preparou o Supremo, preparou o terreno para as condenações que estão por vir. Josias de Souza

O Gonet listou, de forma muito didática, ele empilhou todas as evidências contra o Bolsonaro e os seus comparsas e se tornou muito difícil o trabalho da defesa. Não há o que [a defesa] fazer, senão, a partir de agora, tentar reduzir os danos. Josias de Souza

