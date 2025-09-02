Fux pode divergir sobre penas no julgamento de Bolsonaro, diz professor

Existe uma discussão da qual nós já tratamos em vários momentos aqui no UOL News, que é a caracterização da tentativa de abolimento de Estado Democrático de Direito ou da tentativa de golpe. Ou seja, quando que se inicia a prática desses crimes? Crimes que são previstos apenas como tentativa. O que diferencia o início da tentativa da mera cogitação?

Wallace Corbo, professor de direito

Corbo explicou que a acusação pede a soma das penas, enquanto a defesa argumenta que se trata de um crime único, o que pode impactar significativamente o resultado do julgamento.

Qual é a tese da Procuradoria-Geral da República? Foram praticados os dois [crimes] autonomamente. Tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais réus buscaram depor um governo legitimamente eleito, crime 1, quanto buscavam também impedir o exercício regular dos poderes constituídos [...]. Logo, eu vou somar os dois crimes, eu tenho um concurso material de crimes.

Qual é a tese das defesas? A tese da defesa é que não teve crime nenhum. Mas se tiver acontecido algum crime, diz a defesa, um crime é meio para consecução do outro crime. [...] Logo, em vez de duas penas, eu tenho uma pena só. Isso tem uma repercussão, o ministro Fux pode eventualmente divergir de outros ministros e entender que, olha, aqui eu tenho só um crime e isso reduz a pena sensivelmente.

Wallace Corbo, professor de Direito

