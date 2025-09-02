Bolsonaristas faltam a julgamento e se reúnem na casa de líder da oposição

Oposição se reúne na casa do Zucco toda semana. Bolsonaro já foi para lá em momentos chaves do processo, como no dia seguinte à denúncia por parte da PGR (Procuradoria-Geral da República). É na casa do deputado que são feitas as reuniões da ala mais ideológica da direita, que se elegeram com a pauta mais radical de Bolsonaro.

"Não vamos participar da farsa", disse Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, ao justificar sua ausência do STF. O deputado não está acompanhando o julgamento na casa de Zucco, mas também não foi ao Supremo. Ele é um dos parlamentares mais ativos entre os bolsonaristas.

Havia expectativa de comparecimento de apoiadores caso o ex-presidente estivesse presente. Até ontem à noite não estava definido como a oposição responderá ao STF. Existe a intenção de criar fatos políticos para que a direita possa se contrapor ao que Moraes apontará como crimes de Bolsonaro em seu relatório.

'Tememos pela sua saúde', afirmou Zucco sobre Bolsonaro

Oposição afirmou que acredita na condenação de Bolsonaro. "Estamos aqui de forma muito serena e equilibrada, sabendo que ele já está condenado, mas que a condenação que nos preocupa é muito mais do que será lido na semana que vem", disse Zucco à imprensa.

Parlamentar declarou que teme pela saúde do ex-presidente. "É uma condenação ao homem de idade, que está doente, mas que é muito forte de espírito, nos seus princípios e valores. Tememos inclusive pela sua saúde, queremos que seja realmente feita a justiça. Para isso, vamos conversar com o presidente Motta, vamos procurar o presidente Alcolumbre para que povo decida, na pessoa de seus representantes, deputados e senadores", acrescentou o líder da oposição.