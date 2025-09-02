Julgamento de Bolsonaro ao vivo: assista sessão de hoje no STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai a julgamento no STF nesta terça-feira (2), a partir das 9h, acusado de envolvimento em esquema golpista. O UOL fará a cobertura ao vivo das sessões (veja vídeo acima).

Quando e como assistir o julgamento de Bolsonaro no STF

As sessões vão acontecer ao longo de duas semanas. O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma, convocou sessões extraordinárias para o julgamento de Bolsonaro e demais integrantes do "núcleo 1" da ação penal sobre a tentativa de golpe em 2022 nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.