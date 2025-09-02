'Vitimismo' de Bolsonaro e mais: a íntegra das alegações finais de Gonet

O controle de constitucionalidade é uma dessas formas, suficiente tantas vezes para remediar desvios jurídicos da estrutura da ordem posta. Nenhuma providência jurisdicional, contudo, é de valia contra a usurpação do poder pela força bruta, que aniquila a organização regular desejada e arquitetada pela cidadania, expressa pelo seu poder constituinte. Em casos assim, se a intentona vence, pela ameaça do poderio armado ou pela sua efetiva utilização,

evidentemente não há o que a ordem derruída possa juridicamente contrapor.



A defesa da ordem democrática, contudo, acha espaço no direito democrático para se reafirmar, avantajar e dignificar, quando o ataque iniciado contra ela própria não se consuma. Nesses casos, atua o Código Penal, no capítulo "Dos Crimes contra as Instituições Democráticas", prometendo castigo a atos de Art. 359-L. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais.

Da mesma forma é cominada pena para atos caracterizadores de tentativa de golpe de Estado, consistente em: Art. 359-M. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído.

Punir a tentativa frustrada de ruptura com a ordem democrática estabelecida é imperativo de estabilização do próprio

regime, opera como elemento dissuasório contra o ânimo por aventuras golpistas e expõe a tenacidade e a determinação da cidadania pela continuidade da vida pública inspirada no protagonismo dos direitos fundamentais e na constância das escolhas essenciais de modo de convivência política.



As afrontas acintosas e belicistas contra a ordem constitucional democrática podem assumir formas diversas. A História registra profusão de ensaios dessas espécies. Os golpes podem vir de fora da estrutura existente de poder como podem ser engendrados pela perversão dela própria. O nosso passado e o de tantas outras nações oferecem ilustrações desta última espécie. O inconformismo com o término regular do período previsto de mando costuma ser fator deflagrador de crise para a normalidade democrática provocada pelos inimigos violentos das regras elementares de sucessão de

governos.

Não reprimir criminalmente tentativas dessa sorte - como mostram relatos de fatos aqui e no estrangeiro - recrudesce ímpetos de autoritarismo e põe em risco o modelo de vida civilizada. Não se pode admitir que se puerilizem as tramas urdidas e postas em prática, por meio de atos coordenados e sucessivos, conducentes à perturbação social, à predisposição a medidas de força desautorizada constitucionalmente, à materialização da restrição dos poderes constitucionais e à ruptura com preceitos elementares da democracia, como o respeito à vontade do povo expressa nos momentos eleitorais.

Os atos que compõem o panorama espantoso e tenebroso da denúncia são fenômenos de atentado, com relevância criminal, contra as instituições democráticas. Não podem ser tratados como atos de importância menor, como devaneios utópicos anódinos, como aventuras inconsideradas, nem como precipitações a serem reduzidas, com o passar dos dias, ao plano bonachão das curiosidades tão-só irreverentes da vida nacional.

O que está em julgamento são atos que hão de ser considerados graves enquanto quisermos manter a vivência de um

Estado Democrático de Direito.



* * *



Nesta fase derradeira do julgamento, permanecem inabaladas as considerações e conclusões dispostas nas alegações finais da Procuradoria-Geral da República. Nos próximos minutos, procederei a um apanhado, inevitavelmente resumido, das múltiplas ações do grupo denunciado, em que se nota uma unidade de propósito: o de impedir a chegada e o exercício do poder pelo Presidente que concorria pela oposição e o de promover a continuidade do exercício

do poder pelo Presidente Bolsonaro, pouco importando os resultados apurados no sufrágio de 2022.