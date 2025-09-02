Lula: 'Pessoas começam a perceber que vivemos período nefasto da história'

Ao se referir aos processos da operação Lava Jato, o petista disse ainda que não pode se defender. "Eu não reclamei, não fiquei chorando", afirmou. "Se é inocente, prove que é inocente", continuou. Lula faz críticas públicas e frequentes ao pedido de anistia que beneficiaria Bolsonaro e outros aliados. No Congresso, a oposição tenta pautar o tema.

Os ministros da Primeira Turma do Supremo têm até o dia 12 para decidir pela absolvição ou condenação de Bolsonaro. O ex-presidente, ex-ministros e militares fazem parte do núcleo que é considerado crucial na trama golpista, segundo a PGR (Procuradoria-Geral da República).

Lula também comentou sobre as sanções dos Estados Unidos contra o Brasil. Para o presidente, "não tem porque temer acusação americana". "Cada um toma conta do seu terreno", disse Lula. O presidente dos EUA, Donald Trump, impôs uma taxa de 50% a diversos produtos brasileiros, além de ter suspenso visto de ministros do STF como Alexandre de Moraes.