Lula: 'Pessoas começam a perceber que vivemos período nefasto da história'

O presidente Lula (PT) disse hoje que espera que a "justiça seja feita" em relação ao julgamento do núcleo 1 da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal). Jair Bolsonaro (PL) faz parte desse grupo com outros sete réus.
O que aconteceu
Segundo o presidente, "as pessoas começam a perceber o período nefasto da história" que os brasileiros viveram. Sem citar nomes, Lula afirmou que "ninguém precisa inventar coisíssima nenhuma". O petista falou com a imprensa em São Paulo, no velório do jornalista Mino Carta, fundador da revista Carta Capital.
"Não tem adjetivo na cobertura do que está acontecendo no Brasil", disse Lula. Inicialmente, o presidente afirmou que não tinha expectativa sobre o julgamento da trama golpista. Na sequência, entretanto, disse que sua expectativa é que o STF "julgue quem está julgando em função dos autos do processo".
Ao se referir aos processos da operação Lava Jato, o petista disse ainda que não pode se defender. "Eu não reclamei, não fiquei chorando", afirmou. "Se é inocente, prove que é inocente", continuou. Lula faz críticas públicas e frequentes ao pedido de anistia que beneficiaria Bolsonaro e outros aliados. No Congresso, a oposição tenta pautar o tema.
Os ministros da Primeira Turma do Supremo têm até o dia 12 para decidir pela absolvição ou condenação de Bolsonaro. O ex-presidente, ex-ministros e militares fazem parte do núcleo que é considerado crucial na trama golpista, segundo a PGR (Procuradoria-Geral da República).
Lula também comentou sobre as sanções dos Estados Unidos contra o Brasil. Para o presidente, "não tem porque temer acusação americana". "Cada um toma conta do seu terreno", disse Lula. O presidente dos EUA, Donald Trump, impôs uma taxa de 50% a diversos produtos brasileiros, além de ter suspenso visto de ministros do STF como Alexandre de Moraes.
Ninguém está julgando ninguém pessoalmente. Tem um processo, tem os autos, tem delações, tem provas, e que a pessoa que está sendo acusada tenha direito à presunção de inocência. [...] Espero que seja feita a Justiça, respeitando o direito da presunção de inocência de quem está sendo julgado. Eu desejo, pra mim e para qualquer inimigo meu, apenas o direito à presunção da inocência.
Lula
