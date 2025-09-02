Moraes sobe o tom, e Gonet cita crimes de Bolsonaro em 1º dia de julgamento

No curso dessa ação penal, se constatou a existência de condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais vista anteriormente em nosso país, passou a agir de forma covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar coagir o Poder Judiciário, em especial esse Supremo Tribunal Federal, e submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro.

Alexandre de Moraes, relator no STF da ação sobre tentativa de golpe

0:00 / 0:00 Siga UOL Notícias no

Gonet apontou crimes de Bolsonaro. Disse que há provas materiais produzidas pelos acusados. "Encontra-se materialmente comprovada a sequência de atos destinados a propiciar a ruptura da normalidade do processo sucessório."

Procurador-geral aponta "nítida organização criminosa". Ele afirmou que os acusados fizeram uma série de eventos que, encadeados, mostram que é "nítida a organização criminosa". Segundo ele, todos os denunciados colaboraram, na parte a que coube cada um, para formatar uma tentativa de golpe. Por isso, afirmou, "todos os personagens" do processo são responsáveis pelos eventos e "se concatenam entre si".

Não há como negar fatos praticados publicamente, planos apreendidos, diálogos documentados e bens públicos deteriorados. Se as defesas tentaram minimizar a contribuição individual de cada acusado e buscar interpretações distintas dos fatos, estes mesmos fatos, contudo, não tiveram como ser negados. A denúncia não se baseou em conjecturas ou suposições frágeis.