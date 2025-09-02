'Omissão deixa cicatrizes traumáticas', diz Moraes no início do julgamento

Aliados e o ex-presidente afirmam que a aprovação de uma anistia "ampla, geral e irrestrita" ajudaria na pacificação do Brasil. No Congresso, entretanto, deputados e senadores bolsonaristas não conseguiram, até o momento, avançar com a proposta de lei que beneficiaria Bolsonaro.

Moraes defendeu soberania nacional e disse que o papel do STF é julgar com imparcialidade, "ignorando pressões internas ou externas". Segundo o ministro, a "organização criminosa" teria passado a agir de "maneira covarde e traiçoeira" com o objetivo de coagir o Judiciário e "submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro". O relator da ação se refere as sanções dos EUA contra o Brasil em meio a um trabalho de articulação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Na leitura do relatório, o ministro afirmou que o Brasil e o Supremo "só têm a lamentar" pela tentativa de golpe no Brasil. A declaração antecipa a posição de Moraes que estará em seu voto (leia mais abaixo as etapas do julgamento). "A sociedade brasileira e as instituições mostraram sua força e a sua resiliência em que pese a lamentável manutenção de uma nociva, radical e violenta polarização política com tristes reflexos", disse.

Nesses momentos a história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação, pois o caminho, aparentemente mais fácil e só aparentemente, que é da impunidade, da omissão, deixa cicatrizes traumáticas na sociedade e corrói a democracia como o passado recente e lamentável do Brasil demonstra.

Alexandre de Moraes, ministro do STF

A soberania nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida, pois é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil expressamente previsto no inciso 1º do artigo 1º da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal sempre será absolutamente inflexível na defesa da soberania nacional em seu compromisso com a democracia, os direitos fundamentais, o Estado de direito, a independência do Poder Judiciário Nacional e os princípios constitucionais brasileiros.

Os réus do "núcleo crucial"

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;