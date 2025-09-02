'Omissão deixa cicatrizes traumáticas', diz Moraes no início do julgamento

No primeiro dia do julgamento da ação sobre a tentativa de golpe, o ministro do STF e relator do processo, Alexandre de Moraes, disse que a omissão "deixa cicatrizes traumáticas para a democracia".
O que aconteceu
Moraes iniciou a leitura do relatório exaltando a democracia do Brasil. O ministro disse que os brasileiros devem se afastar "com todas as forças e empenho da tentativa de qualquer quebra da institucionalidade". O julgamento do núcleo 1 da trama golpista teve início hoje. Os ministros votam até o próximo dia 12 pela condenação ou absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus.
Sem citar a anistia, o ministro afirmou que a pacificação do país depende do respeito à Constituição. "Não havendo a possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento que significa impunidade e desrespeito à Constituição Federal e mais, significa incentivo a novas tentativas de golpe de Estado", disse.
Aliados e o ex-presidente afirmam que a aprovação de uma anistia "ampla, geral e irrestrita" ajudaria na pacificação do Brasil. No Congresso, entretanto, deputados e senadores bolsonaristas não conseguiram, até o momento, avançar com a proposta de lei que beneficiaria Bolsonaro.
Moraes defendeu soberania nacional e disse que o papel do STF é julgar com imparcialidade, "ignorando pressões internas ou externas". Segundo o ministro, a "organização criminosa" teria passado a agir de "maneira covarde e traiçoeira" com o objetivo de coagir o Judiciário e "submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro". O relator da ação se refere as sanções dos EUA contra o Brasil em meio a um trabalho de articulação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).
Na leitura do relatório, o ministro afirmou que o Brasil e o Supremo "só têm a lamentar" pela tentativa de golpe no Brasil. A declaração antecipa a posição de Moraes que estará em seu voto (leia mais abaixo as etapas do julgamento). "A sociedade brasileira e as instituições mostraram sua força e a sua resiliência em que pese a lamentável manutenção de uma nociva, radical e violenta polarização política com tristes reflexos", disse.
Nesses momentos a história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação, pois o caminho, aparentemente mais fácil e só aparentemente, que é da impunidade, da omissão, deixa cicatrizes traumáticas na sociedade e corrói a democracia como o passado recente e lamentável do Brasil demonstra.
Alexandre de Moraes, ministro do STF
A soberania nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida, pois é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil expressamente previsto no inciso 1º do artigo 1º da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal sempre será absolutamente inflexível na defesa da soberania nacional em seu compromisso com a democracia, os direitos fundamentais, o Estado de direito, a independência do Poder Judiciário Nacional e os princípios constitucionais brasileiros.
Os réus do "núcleo crucial"
Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);
Almir Garnier Santos, almirante e ex-comandante da Marinha;
Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do DF e ex-ministro da Justiça;
Augusto Heleno, general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;
Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; foi delator no processo;
Paulo Sérgio Nogueira, general da reserva e ex-ministro da Defesa;
Walter Braga Netto, general da reserva e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa
As etapas do julgamento
Leitura do relatório do ministro-relator: Alexandre de Moraes resume tudo o que ocorreu no processo.
Manifestação da PGR: Paulo Gonet apresenta manifestação em que deve pedir a condenação de todos os réus por cinco crimes.
Manifestação das defesas: Cada advogado terá uma hora para apresentar seus argumentos.
Voto do relator: Em seu voto, Moraes anuncia sua decisão pela condenação ou absolvição dos réus e explica os motivos.
Voto dos demais ministros: Falam, na sequência, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e o presidente da Turma, Cristiano Zanin.
