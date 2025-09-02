Assine UOL
Política

'Omissão deixa cicatrizes traumáticas', diz Moraes no início do julgamento

Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
No primeiro dia do julgamento da ação sobre a tentativa de golpe, o ministro do STF e relator do processo, Alexandre de Moraes, disse que a omissão "deixa cicatrizes traumáticas para a democracia".

O que aconteceu

Moraes iniciou a leitura do relatório exaltando a democracia do Brasil. O ministro disse que os brasileiros devem se afastar "com todas as forças e empenho da tentativa de qualquer quebra da institucionalidade". O julgamento do núcleo 1 da trama golpista teve início hoje. Os ministros votam até o próximo dia 12 pela condenação ou absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus.

Sem citar a anistia, o ministro afirmou que a pacificação do país depende do respeito à Constituição. "Não havendo a possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento que significa impunidade e desrespeito à Constituição Federal e mais, significa incentivo a novas tentativas de golpe de Estado", disse.

Aliados e o ex-presidente afirmam que a aprovação de uma anistia "ampla, geral e irrestrita" ajudaria na pacificação do Brasil. No Congresso, entretanto, deputados e senadores bolsonaristas não conseguiram, até o momento, avançar com a proposta de lei que beneficiaria Bolsonaro.

Moraes defendeu soberania nacional e disse que o papel do STF é julgar com imparcialidade, "ignorando pressões internas ou externas". Segundo o ministro, a "organização criminosa" teria passado a agir de "maneira covarde e traiçoeira" com o objetivo de coagir o Judiciário e "submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro". O relator da ação se refere as sanções dos EUA contra o Brasil em meio a um trabalho de articulação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Na leitura do relatório, o ministro afirmou que o Brasil e o Supremo "só têm a lamentar" pela tentativa de golpe no Brasil. A declaração antecipa a posição de Moraes que estará em seu voto (leia mais abaixo as etapas do julgamento). "A sociedade brasileira e as instituições mostraram sua força e a sua resiliência em que pese a lamentável manutenção de uma nociva, radical e violenta polarização política com tristes reflexos", disse.

Nesses momentos a história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação, pois o caminho, aparentemente mais fácil e só aparentemente, que é da impunidade, da omissão, deixa cicatrizes traumáticas na sociedade e corrói a democracia como o passado recente e lamentável do Brasil demonstra.
Alexandre de Moraes, ministro do STF

A soberania nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida, pois é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil expressamente previsto no inciso 1º do artigo 1º da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal sempre será absolutamente inflexível na defesa da soberania nacional em seu compromisso com a democracia, os direitos fundamentais, o Estado de direito, a independência do Poder Judiciário Nacional e os princípios constitucionais brasileiros.

Os réus do "núcleo crucial"

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;

Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);

Almir Garnier Santos, almirante e ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do DF e ex-ministro da Justiça;

Augusto Heleno, general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; foi delator no processo;

Paulo Sérgio Nogueira, general da reserva e ex-ministro da Defesa;

Walter Braga Netto, general da reserva e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa

As etapas do julgamento

Leitura do relatório do ministro-relator: Alexandre de Moraes resume tudo o que ocorreu no processo.

Manifestação da PGR: Paulo Gonet apresenta manifestação em que deve pedir a condenação de todos os réus por cinco crimes.

Manifestação das defesas: Cada advogado terá uma hora para apresentar seus argumentos.

Voto do relator: Em seu voto, Moraes anuncia sua decisão pela condenação ou absolvição dos réus e explica os motivos.

Voto dos demais ministros: Falam, na sequência, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e o presidente da Turma, Cristiano Zanin.

