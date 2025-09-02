O que é 'fishing expedition', citado por Moraes em julgamento de Bolsonaro

A expressão é usada para descrever investigações sem foco claro, que vasculham provas de forma ampla e imprecisa. A tradução literal é "expedição de pesca", sugerindo que o investigador "joga a rede" esperando encontrar qualquer indício de crime, mesmo sem saber o que está procurando.

STJ anulou busca por considerá-la genérica e baseada só em denúncia anônima. Um dos marcos é o julgamento do Habeas Corpus nº 598.051, relatado pelo ministro Rogerio Schietti, em que o STJ (Supremo Tribunal de Justiça) anulou uma busca e apreensão considerada genérica e baseada apenas em denúncias anônimas. Segundo o ministro, aceitar esse tipo de medida seria legitimar um "vale-tudo investigativo" incompatível com o Estado de Direito.

STJ só admite provas casuais se origem da investigação for legítima. A Corte diferencia fishing expedition de casos de serendipidade — quando provas de outros crimes surgem casualmente durante uma investigação válida. Para que essas provas sejam aceitas, é preciso que a apuração original tenha respeitado critérios legais, como motivação concreta e autorização judicial. Descobertas casuais só são lícitas se derivarem de diligências legítimas e previamente delimitadas.

Quando Moraes usou o termo

A expressão foi usada por Moraes ao rejeitar pedidos da defesa de Bolsonaro para obter provas adicionais. Durante o julgamento na Primeira Turma do STF, a defesa solicitou o envio de ofícios para acessar comunicações militares e outros documentos, mesmo sem apresentar justificativas objetivas.

Moraes afirmou que esse tipo de apuração genérica afronta o devido processo legal. O ministro classificou a estratégia como uma fishing expedition — ou seja, uma tentativa de devassa sem objeto definido, buscando encontrar qualquer elemento que pudesse favorecer o réu. Segundo ele, não cabe ao Judiciário autorizar apurações "no escuro".