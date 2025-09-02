Assine UOL
Política

O que Moraes disse ao abrir julgamento de Bolsonaro pela trama golpista

Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Alexandre de Moraes durante primeiro dia do julgamento da trama golpista
Alexandre de Moraes durante primeiro dia do julgamento da trama golpista Imagem: Antonio Augusto/STF

O ministro Alexandre de Moraes abriu o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no STF (Supremo Tribunal Federal) com a leitura do relatório do processo. Em sua fala, o magistrado exaltou a democracia e a Constituição brasileira.

O que aconteceu

No início da leitura, Moraes exaltou a democracia do Brasil. O ministro disse que os brasileiros devem se afastar "com todas as forças e empenho da tentativa de qualquer quebra da institucionalidade".

Sem citar a anistia, o ministro afirmou que a pacificação do país depende do respeito à Constituição. "Não havendo a possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento que significa impunidade e desrespeito à Constituição Federal e mais, significa incentivo a novas tentativas de golpe de Estado", disse.

Nesses momentos a história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação, pois o caminho, aparentemente mais fácil e só aparentemente, que é da impunidade, da omissão, deixa cicatrizes traumáticas na sociedade e corrói a democracia como o passado recente e lamentável do Brasil demonstra.
Alexandre de Moraes, ministro do STF

Moraes disse que o papel do STF é julgar com imparcialidade, "ignorando pressões internas ou externas". Na leitura do relatório, o ministro afirmou que a "organização criminosa" teria passado a agir de "maneira covarde e traiçoeira" com o objetivo de coagir o Judiciário e "submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro". O relator da ação se refere as sanções dos EUA contra o Brasil em meio a um trabalho de articulação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Ministro afirmou que o Brasil e o Supremo "só têm a lamentar" pela tentativa de golpe no Brasil. A declaração antecipa a posição de Moraes que estará em seu voto (leia mais abaixo as etapas do julgamento). "A sociedade brasileira e as instituições mostraram sua força e a sua resiliência em que pese a lamentável manutenção de uma nociva, radical e violenta polarização política com tristes reflexos", disse.

Moraes citou passo a passo do processo e que acordo de delação com Mauro Cid foi firmado "por livre e espontânea vontade". O ministro relembrou o que foi apresentado pela defesa do ex-assessor de ordens nas alegações finais e que o advogado de Cid afirmou que a colaboração preencheu todos os requisitos de "validade, eficácia e efetividade". A delação do tenente-coronel foi colocada em xeque diversas vezes pelas defesas dos demais réus.

A soberania nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida, pois é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil expressamente previsto no inciso 1º do artigo 1º da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal sempre será absolutamente inflexível na defesa da soberania nacional em seu compromisso com a democracia, os direitos fundamentais, o Estado de direito, a independência do Poder Judiciário Nacional e os princípios constitucionais brasileiros. Alexandre de Moraes

Continua após a publicidade

Ministro falou também do tarifaço dos EUA contra o Brasil. Sem citar diretamente a família Bolsonaro, Moraes disse que uma "verdadeira organização criminosa" tenta "coagir" e "submeter" o funcionamento do STF ao governo de Donald Trump. O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro são investigados por tentar usar sanções econômicas contra o Brasil para interferir no curso do processo sobre a tentativa de golpe.

Por que Moraes é o relator do processo?

Moraes se tornou relator do caso por regra de "conexão". O regimento interno da Corte prevê que, quando um ministro já conduz um inquérito, pode permanecer como relator de novos casos relacionados — mecanismo conhecido como "prevenção" ou "conexão". Foi o que aconteceu com Moraes, a partir do inquérito das fake news, aberto em 2019, como explica Marcelo Crespo, coordenador de direito da ESPM.

A partir desse inquérito, desdobramentos ficaram sob a relatoria dele. A investigação original passou a abranger temas como as milícias digitais, os atos antidemocráticos de 2020, os ataques de 8 de janeiro e, mais recentemente, a tentativa de golpe atribuída a Bolsonaro e aliados. Como todos esses fatos foram considerados conexos, foram anexados ao escopo do mesmo relator.

É por isso também que o julgamento está sendo feito pela Primeira Turma. Como Moraes é parte do colegiado, o processo será analisado pelos cinco ministros que compõem a turma. Desde 2023, as ações penais são julgadas nas turmas da Corte, para dar mais agilidade aos processos.

As etapas do julgamento

  1. Leitura do relatório do ministro-relator: Alexandre de Moraes resume tudo o que ocorreu no processo.
  2. Manifestação da PGR: Paulo Gonet apresenta manifestação em que deve pedir a condenação de todos os réus por cinco crimes.
  3. Manifestação das defesas: Cada advogado terá uma hora para apresentar seus argumentos.
  4. Voto do relator: Em seu voto, Moraes anuncia sua decisão pela condenação ou absolvição dos réus e explica os motivos.
  5. Voto dos demais ministros: Falam, na sequência, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e o presidente da Turma, Cristiano Zanin.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.