O que Moraes disse ao abrir julgamento de Bolsonaro pela trama golpista

Sem citar a anistia, o ministro afirmou que a pacificação do país depende do respeito à Constituição. "Não havendo a possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento que significa impunidade e desrespeito à Constituição Federal e mais, significa incentivo a novas tentativas de golpe de Estado", disse.

Nesses momentos a história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação, pois o caminho, aparentemente mais fácil e só aparentemente, que é da impunidade, da omissão, deixa cicatrizes traumáticas na sociedade e corrói a democracia como o passado recente e lamentável do Brasil demonstra.

Alexandre de Moraes, ministro do STF

Moraes disse que o papel do STF é julgar com imparcialidade, "ignorando pressões internas ou externas". Na leitura do relatório, o ministro afirmou que a "organização criminosa" teria passado a agir de "maneira covarde e traiçoeira" com o objetivo de coagir o Judiciário e "submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro". O relator da ação se refere as sanções dos EUA contra o Brasil em meio a um trabalho de articulação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Ministro afirmou que o Brasil e o Supremo "só têm a lamentar" pela tentativa de golpe no Brasil. A declaração antecipa a posição de Moraes que estará em seu voto (leia mais abaixo as etapas do julgamento). "A sociedade brasileira e as instituições mostraram sua força e a sua resiliência em que pese a lamentável manutenção de uma nociva, radical e violenta polarização política com tristes reflexos", disse.

Moraes citou passo a passo do processo e que acordo de delação com Mauro Cid foi firmado "por livre e espontânea vontade". O ministro relembrou o que foi apresentado pela defesa do ex-assessor de ordens nas alegações finais e que o advogado de Cid afirmou que a colaboração preencheu todos os requisitos de "validade, eficácia e efetividade". A delação do tenente-coronel foi colocada em xeque diversas vezes pelas defesas dos demais réus.