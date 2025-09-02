Onde vai passar o julgamento de Bolsonaro? Saiba onde assistir ao vivo

O UOL vai transmitir ao vivo as sessões da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) que julgam o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em uma tentativa de golpe de Estado. O julgamento acontece a partir das 9h desta terça-feira (2) (assista no vídeo acima).

Quando e como assistir o julgamento de Bolsonaro?

As sessões vão acontecer ao longo de duas semanas. O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma, convocou sessões extraordinárias para o julgamento de Bolsonaro e demais integrantes do "núcleo 1" da ação penal sobre a tentativa de golpe em 2022 nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.