Oposição faz audiência-desagravo a Bolsonaro com ex-assessor de Moraes

Senadores de oposição realizam hoje uma audiência na Comissão de Segurança Pública em desagravo a Jair Bolsonaro (PL), um dos réus no julgamento sobre a trama golpista que acontece no STF (Supremo Tribunal Federal).
O que aconteceu
Flávio Bolsonaro (PL-RJ) abriu os trabalhos chamando o julgamento do ex-presidente de "farsa" e afirmou que "todo mundo que se colocou no caminho de Alexandre de Moraes passou a ser perseguido por ele". Na visão do senador, não há hoje "garantia da imunidade parlamentar" nem de liberdade de imprensa.
Senador Eduardo Girão (Novo-CE) admitiu que o objetivo foi contrapor o julgamento e ganhar atenção pública. "Eu queria ver essa sala cheio de câmeras, igual ao STF", afirmou o parlamentar.
Flávio, que preside a sessão, pediu que seguidores divulgassem a transmissão. Além das plataformas do Senado Federal, a audiência pública também foi replicada nas redes sociais de alguns dos políticos.
Audiência ouviu Eduardo Tagliaferro, ex-chefe da AEED (Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação) do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). No depoimento, ele diz que houve uma "maracutaia judicial" no órgão para favorecer um grupo político.
O Julgamento
No primeiro dia do julgamento da ação sobre a tentativa de golpe, o ministro do STF e relator do processo, Alexandre de Moraes, disse que "uma verdadeira organização criminosa" tentou coagir a Corte e submetê-la ao "crivo" dos Estados Unidos. Segundo ele, o papel do STF é julgar com imparcialidade, "ignorando pressões internas ou externas".
O relator se referiu as sanções dos EUA contra o Brasil em meio as articulações do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). A Lei Magnitsky, uma das sanções financeiras mais severas, foi aplicada contra Moraes —o ministro também teve seu visto suspenso. "Essa coação, essa tentativa de obstrução, elas não afetarão a imparcialidade e a independência dos juízes desse Supremo Tribunal Federal, que darão, como estamos dando hoje, a normal sequência ao devido processo legal", disse Moraes.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.