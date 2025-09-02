Oposição faz audiência-desagravo a Bolsonaro com ex-assessor de Moraes

Flávio, que preside a sessão, pediu que seguidores divulgassem a transmissão. Além das plataformas do Senado Federal, a audiência pública também foi replicada nas redes sociais de alguns dos políticos.

Audiência ouviu Eduardo Tagliaferro, ex-chefe da AEED (Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação) do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). No depoimento, ele diz que houve uma "maracutaia judicial" no órgão para favorecer um grupo político.

O Julgamento

No primeiro dia do julgamento da ação sobre a tentativa de golpe, o ministro do STF e relator do processo, Alexandre de Moraes, disse que "uma verdadeira organização criminosa" tentou coagir a Corte e submetê-la ao "crivo" dos Estados Unidos. Segundo ele, o papel do STF é julgar com imparcialidade, "ignorando pressões internas ou externas".

O relator se referiu as sanções dos EUA contra o Brasil em meio as articulações do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). A Lei Magnitsky, uma das sanções financeiras mais severas, foi aplicada contra Moraes —o ministro também teve seu visto suspenso. "Essa coação, essa tentativa de obstrução, elas não afetarão a imparcialidade e a independência dos juízes desse Supremo Tribunal Federal, que darão, como estamos dando hoje, a normal sequência ao devido processo legal", disse Moraes.