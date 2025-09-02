Senado aprova projeto que mira empresas de fachada com dívidas milionárias

O Senado aprovou nesta terça-feira (2) um projeto de lei que cria um Código de Defesa dos Contribuintes com o principal intuito de rastrear empresas consideradas devedoras contumazes, que devem mais de R$ 15 milhões a nível federal.

O que aconteceu

Projeto foi aprovado por 71 votos a 0. O PLP 125/2022, de autoria do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), agora vai à Câmara dos Deputados.

Proposta foi impulsionada após operação que desvendou esquema financeiro bilionário do PCC. Caso vire lei, a intenção é desarticular empresas de fachada que, somadas, chegam a dever R$ 200 bilhões aos cofres públicos. Se houver evidência de que a empresa foi criada para "não recolher tributos" ou "burlar os mecanismos de cobrança de débitos fiscais", ela poderá ser enquadrada como devedora contumaz.