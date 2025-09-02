Por que apenas cinco dos 11 ministros do STF vão julgar Bolsonaro?

O colegiado é responsável pela análise do caso porque Moraes, relator do processo, pertence à Primeira Turma. Desde 2023, as ações penais são julgadas nas turmas da Corte, para dar mais agilidade aos processos.

Com a existência delas, não são todos os casos que são analisados por todos os integrantes do tribunal, conforme ocorre nos julgamentos em plenário. Vale destacar que todos os tribunais no Judiciário brasileiro são divididos em turmas, câmaras e seções por este mesmo motivo, não sendo esta uma condição especial do STF. Antonio Carlos de Freitas Júnior, advogado e CEO do escritório A.C. Freitas Advogados

Moraes se tornou relator do caso por regra de "conexão". O regimento interno da Corte prevê que, quando um ministro já conduz um inquérito, pode permanecer como relator de novos casos relacionados — mecanismo conhecido como "prevenção" ou "conexão". Foi o que aconteceu com Moraes, a partir do inquérito das fake news, aberto em 2019, como explica Marcelo Crespo, coordenador de direito da ESPM.

A partir desse inquérito, desdobramentos ficaram sob a relatoria dele. A investigação original passou a abranger temas como as milícias digitais, os atos antidemocráticos de 2020, os ataques de 8 de janeiro e, mais recentemente, a tentativa de golpe atribuída a Bolsonaro e aliados. Como todos esses fatos foram considerados conexos, foram anexados ao escopo do mesmo relator.

Defesa de Bolsonaro queria julgamento no plenário

Segundo a defesa de Bolsonaro, o processo deveria ser analisado pelo plenário do STF, e não pela Primeira Turma. O advogado do ex-presidente, Celso Vilardi, argumentou a favor do julgamento pela Corte completa. Segundo ele, à época dos fatos, o ex-presidente ocupava o cargo de chefe do Executivo, o que, de acordo com o regimento interno do Supremo, exigiria julgamento pelo plenário.