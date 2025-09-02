Que horas começa o julgamento de Bolsonaro? Veja horários do STF hoje

O STF (Supremo Tribunal Federal) inicia hoje, às 9h, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele é acusado de liderar uma tentativa de golpe de Estado.

As sessões serão transmitidas ao vivo pelo UOL (veja vídeo acima).

Quando será o julgamento de Bolsonaro?

As sessões do julgamento vão se estender por duas semanas. O ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF, marcou sessões extraordinárias para analisar o caso de Bolsonaro e de outros integrantes do "núcleo 1" da ação penal sobre a tentativa de golpe em 2022. As datas previstas são 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.