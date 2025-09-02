Resultado do julgamento de Bolsonaro: quando STF deve concluir o processo?

2/9 (terça), às 9h e às 14h 3/9 (quarta), às 9h 9/9 (terça), às 9h e às 14h 10/9 (quarta), às 9h 12/9 (sexta), às 9h e às 14h.

A duração do julgamento, no entanto, pode variar. Na fase de interrogatório, por exemplo, em junho deste ano, o ministro Alexandre de Moraes reservou a semana toda para ouvir os réus, mas o processo acabou durando só dois dias. Tudo depende do tempo gasto em cada passo do rito de julgamento.

Como é o rito de julgamento

A primeira sessão foi aberta por Zanin, no dia 2 de setembro às 9h. O rito do julgamento está previsto no Regimento Interno do STF e na Lei 8.038 de 1990, norma que regulamenta as regras processuais do tribunal.

No primeiro dia, houve a leitura do relatório e a manifestação da PGR. Pela manhã, falaram o ministro Alexandre de Moraes e o procurador-geral da República. À tarde, foi a vez das defesas iniciarem a apresentação de seus argumentos, que devem ser continuar na quarta-feira (3).

Após as sustentações da acusação e das defesas, os ministros irão votar. O primeiro será Moraes, relator da ação penal. Em sua manifestação, o ministro vai analisar questões preliminares suscitadas pelas defesas de Bolsonaro e dos demais acusados, como pedidos de nulidade da delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e um dos réus, alegações de cerceamento de defesa, pedidos para retirar o caso do STF, além das solicitações de absolvição.