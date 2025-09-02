Kotscho: Moraes e Gonet deixam claro desfecho de julgamento de Bolsonaro

Mas uma estratégia que me parece bem clara é que eles estão querendo reduzir o tamanho das penas. Eles sabem que dificilmente seus clientes deixarão de ser condenados. O que se discutirá daqui para frente e que pode, eventualmente, dividir a Primeira Turma é o tamanho das penas.

Eu gostei muito [das falas de Moraes e Gonet]. Foram firmes e repetiram tudo o que a gente já sabia, mas de uma forma ordenada. Ninguém que tenha ouvido Moraes e Gonet hoje pode ter dúvidas sobre o desfecho desse julgamento. Não é só a delação do Mauro Cid; as provas apresentadas são baseadas em investigações da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República e, principalmente, em evidências deixadas pelos próprios réus. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Kotscho destacou o papel histórico do STF ao julgar generais e o ex-presidente, citando que punições pesadas têm caráter pedagógico para evitar novos atentados.

Moraes foi muito feliz ao situar historicamente o que está acontecendo hoje. O Brasil teve 13 tentativas de golpe antes desse último aí agora do Bolsonaro. Poucas deram certo. O fato é que sempre eles conseguiram anistia, principalmente dos militares. E o que aconteceu? Davam anistia, como aconteceu em 79, anistia da turma da ditadura militar do golpe de 64.

E muitos deles, que eram jovens na época, apareceram agora de novo tentando dar um novo golpe junto com o Bolsonaro. O simples fato de haver quatro oficiais generais, um almirante, no banco dos réus, mostra que o país mudou.