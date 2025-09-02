Se o golpe não ocorreu, por que Jair Bolsonaro está sendo julgado?

A Primeira Turma do STF julga hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus do núcleo crucial da trama golpista. Ele pode ser condenado a uma pena máxima de 46 anos.

Por que julgamento ocorre se não houve golpe

O Código Penal, em casos de crimes contra o Estado Democrático de Direito, prevê punição mesmo quando os atos não se concretizam. O grupo responde por cinco crimes —dois deles foram introduzidos no Código Penal por lei sancionada pelo próprio Bolsonaro.

Os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado foram criados pela Lei 14.197/2021. Sancionada pelo ex-presidente, ela trouxe novos mecanismos punitivos para proteger o Estado Democrático, ampliando o rigor penal para atos que atentem contra a democracia e foi usada pela PGR (Procuradoria-Geral da República) para denunciá-lo.