STF ao vivo hoje: assista ao julgamento de Bolsonaro em tempo real

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela trama golpista começa hoje (2), às 9h. O UOL vai transmitir ao vivo (veja vídeo acima) as sessões da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal).

Quando e como assistir o julgamento de Bolsonaro?

As sessões vão acontecer ao longo de duas semanas. O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma, convocou sessões extraordinárias para o julgamento de Bolsonaro e demais integrantes do "núcleo 1" da ação penal sobre a tentativa de golpe em 2022 nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.