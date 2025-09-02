Tagliaferro diz que relatório para justificar busca da PF foi fraudado

À época, imprensa questionou fato de ação policial se basear apenas em reportagem jornalística. Segundo Tagialiaferro, para abafar as críticas, o juiz-instrutor de Morais, Airton Vieira, lhe pediu, dias depois da operação policial, para fazer um relatório sobre o grupo de whataspp noticiado na reportagem. O perito mostrou uma tela de computador mostrando que o documento foi produzido apenas em 28 de agosto.

Tagliaferro mostrou conversas de whatsapp e documentos eletônicos na comissão Imagem: Eduardo Militão/UOL

No entanto, no processo, relatório aparece como produzido em 22 de agosto, um dia antes da operação da PF. O UOL procurou o STF e o ministro Alexandre de Morais. Os esclarecimento serão publicados quando forem recebidos.

Declarações de Tagliaferro contrapõem questionamento sobre ilegalidade do uso da AEED ao menos em relação às decisões do STF para manter ou soltar os presos em flagrante detidos após os ataques aos Três Poderes no início de 2023. Segundo o perito e ex-assessor, a ação policial, na verdade, se baseou apenas na reportagem jornalística. "Foi pedido, através do Alexandre de Moraes, para que se construísse uma história", afirmou ele. Assim, a ordem seria "confeccionar parecer com data retroativa"

Senadores na audiência, todos de oposição, disseram que vão incluir as acusações nos pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes e oficiar os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (UB-AP), e do Supremo, Luís Roberto Barroso. Depois da revelação, os parlamentarias bradaram, além do impeachment do ministro, pela paralização do julgamento de Bolsonaro.

Tagliaferro afirmou que fez a preservação das provas que exibiu usando técnicas periciais de cadeia de custódia.