Transmissão da TV Justiça ao vivo: assista julgamento de Bolsonaro no STF

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal) será iniciado nesta terça-feira (2), às 9h. As sessões, transmitidas pela TV Justiça, serão exibidas ao vivo pelo UOL (veja vídeo acima).

Quando será o julgamento de Bolsonaro?

As sessões vão acontecer ao longo de duas semanas. O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma, convocou sessões extraordinárias para o julgamento de Bolsonaro e demais integrantes do "núcleo 1" da ação penal sobre a tentativa de golpe em 2022 nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.