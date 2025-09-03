'Acordei preocupado com a democracia', diz Haddad sobre Tarcísio e anistia

Tarcísio afirmou que sua primeira medida se for eleito presidente da República será conceder um indulto a Bolsonaro. "Na hora. Primeiro ato. Porque eu acho que tudo isso que está acontecendo é absolutamente desarrazoado [...] Não acredito em elementos para ele ser condenado, mas infelizmente hoje eu não posso falar que confio na Justiça, por tudo que a gente tem visto", afirmou ele, em entrevista ao Diário do Grande ABC.

Governador rasgou "fantasia" de político de centro, criticou o ministro. "Tenho ouvido muitos comentários de analistas, mas rasgou-se a fantasia [do Tarcísio]. Todo mundo queria apresentá-lo como uma pessoa de centro, não era um bolsonarista. Estava só contando os dias para ser desmentido porque não existe isso. Não existe. Foi ministro do cara e foi eleito governador pela mão da pessoa, então você depende dele".

Indulto ou anistia a Bolsonaro levaria população a entender que tentar golpe foi "legítimo", segundo Haddad. "Você colocar em dúvida o resultado das eleições, você coloca em dúvida não ter havido a transmissão de um cargo, em que um presidente [Bolsonaro] saiu do país. São rituais democráticos que precisam ser observados porque têm um simbolismo importante."

Quando tomei conhecimento do noticiário, dos bastidores e do que está acontecendo, fiquei preocupado que as futuras gerações tivessem a certeza de que vão viver em um país em que as liberdades democráticas não estão ameaçadas.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Articulação de Tarcísio para aprovar anistia

Tarcísio foi para Brasília e tomou para si a articulação do projeto da anistia. Nesta quarta, ele se encontrou com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Na volta para São Paulo, jantará com o pastor Silas Malafaia e o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), que insiste desde 2023 na aprovação da anistia.